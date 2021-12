Mahmoud comemora eliminação de patrícia do ‘BBB 18' com champanhe

O participante do "BBB 18", Mahmoud, vibrou com a eliminação de Patrícia, que deixou o programa com a rejeição recorde de 94%,26. O sexólogo fez uma transmissão ao vivo no Instagram para festejar a saída da cearense e ainda a chamou de "cobra" e "mentirosa".

"Ah, ela é muito sensata e sensível, né? Por isso ela é cobra! Mentirosa. Quem cava a cova para o irmão, cai nela. Se você faz o mal para alguém, o mal volta pra você", provocou. "Ela foi a rainha das rejeições. Estou me sentindo vingado", completou.

Mahmoud foi o sexto eliminado do "BBB 18", com 57,23% dos votos em paredão contra as amigas dele, Paula e Gleici.

