Magary reúne amigos no Jingle Bell do Lord

Para celebrar as conquistas deste ano, o cantor Magary Lord vai reunir alguns amigos no show Jingle Bell do Lord. A festa, que vai acontecer no Zen Dining e Music, no Rio Vermelho, está marcada para esta quarta-feira, 26, às 22h.

"Essa foi a maneira que encontrei pra fazer essa confraternização do jeito que a gente gosta. Amigos reunidos cantando e festejando essa alegria de estarmos sempre juntos", afirmou Magary.

Dentre os amigos convidados, os cantores Lazzo Matumbi, Gilmelância, Dom Chicla, Márcio Mello, Márcia Short e Ninah Bartilotti.

