Lurdinha, Vanúbia e Morena disputam o 'Garota da Laje'

As beldades Lurdinha (Bruna Marquezine), Maria Vanúbia (Roberta Rodrigues) e Morena (Nanda Costa) farão a alegria dos marmanjos do Complexo do Alemão nos próximos capítulos de "Salve Jorge". Elas estarão entre as participantes do concurso que dará o prêmio de R$ 500 à vencedora.

As três não medirão esforços e desfilarão de biquíni na comunidade. Rivais declaradas, Morena e Vanúbia tumultuarão a competição com suas provocações. Sidney (Mussunzinho) registrará tudo e postar na internet.

