Lulu Santos afirma que Dom Paulinho seria eliminado

Dom Paulinho seria eliminado do The Voice Brasil de qualquer jeito, pois ficou atrás de Luana Camarah em 5 pontos percentuais na preferência da votação popular. Quem revelou o número, guardado a sete-chaves pelos bastidores do programa, foi o técnico Lulu Santos, ao se defender das acusações e vaias que recebeu por sua escolha na noite desta quinta-feira, 12.

Nesta sexta-feira, 13, ele disparou, em seu Twitter: "Sobre ontem à noite: quem achava que Dom era a melhor coisa do The Voice Brasil tem que agradecer a sí próprio pela eliminação, por não ter se dado ao trabalho de votar, simples assim...".

"Se a decisão fosse do público, ele seria igualmente eliminado, já que terminou a votação 5 pontos percentuais abaixo do segundo lugar. Quanto ao meu critério, é básico: numa eliminatória de dois candidatos, apenas um concluiu a prova, o outro foi portanto desclassificado", ressaltou.

Ainda na quinta, logo após a eliminação, o técnico já havia recorrido ao Twitter para esclarecer o seu ponto de vista, comparando as críticas dos fanáticos pela atração com a briga das torcidas do jogo Vasco e Atlético, pela última rodada do campeonato brasileiro, em que três pessoas acabaram hospitalizadas em estado grave.

No post em que Lulu defende sua posição, ele havia indicado que Luana teria sido mais votada. "Se escolhesse Paulinho, os partidários de Luana iriam se revoltar e gritar igualmente e em maior número, seu percentual final foi maior. Este é um jogo de eliminação, quem não percebe isto não sabe jogar. Se comportar como as torcidas de Vasco e Atlético apenas nos diminui".

E o técnico ainda contou com o apoio de sua colega na segunda fase da competição. Gaby Amarantos, também no Twitter, mostrou estar de acordo com a decisão do mentor: "Divo Lulu, estou com você, sua sabedoria musical é inteligente o suficiente pra tomar a decisão certa e enfrentar as críticas".

No programa de quinta, o público escolheu Pedro Lima para permanecer no time de Lulu e, ressaltando que Dom Paulinho teria errado a letra da música de 'BR 3', sucesso de Tony Tornado, o técnico escolheu Luana Camarah para permanecer em seu time na disputa.

Continuam nas fases finais: Sam Alves e Gabby Moura, no time de Claudia Leitte; Rubens Daniel e Cecília Militão, no time de Daniel; Lucy Alves e Marcos Lessa, no time de Carlinhos Brown; e Luana Camarah e Pedro Lima, no time de Lulu Santos.

