Luiza Possi recebe críticas de internautas após apresentação na TV

A cantora Luiza Possi deixou os jurados satisfeitos, mas não agradou o público com a sua apresentação de "Lady Gaga" no último domingo, 21, no quadro "Show dos Famosos" do programa "Domingão do Faustão (TV Globo).

Luiza ganhou sua primeira nota 10 do quadro, mas os internautas não ficaram quietos diante a apresentação da artista. "Ficou bom não fia", escreveu uma internauta. "Imitação da Mamy Gaga... Para porque tá feio!!!!", disse outro seguidor.

Mas apesar das críticas dos seguidores, a cantora ficou em primeiro lugar do seu grupo e em segundo lugar na colocação geral da atração.

