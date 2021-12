Luiz Fernando Guimarães estreia no Multishow

Veterano na televisão, Luiz Fernando Guimarães faz, enfim, sua estreia em uma emissora por assinatura. O début acontece em Acredita na Peruca, humorístico que será exibido, a partir de 18 de maio, de segunda à sexta-feira, às 22h30, no Multishow.

Tendo 20 episódios previamente gravados com plateia, a sitcom traz um caldeirão de confusões em um salão de beleza. O ator vive a dona do local, a polêmica Eleonora. Além de interpretar o principal papel feminino, ele também se alterna em um personagem masculino secundário a cada edição.

"Luiz Fernando é o gênio da comédia. Tem uma inteligência cênica única, ele respira diferente, faz tudo de maneira tão particular que, às vezes, parece que ele nem está interpretando", elogia Charles Möeller, que dirige o programa com Claudio Botelho. Leia a seguir entrevista com Luiz Fernando, em que ele revela detalhes dessa empreitada.

Quem é Eleonora?

Ela é uma ex-miss e ex-socialite que, falida, abre um salão de beleza em Copacabana (Rio de Janeiro), depois de vender seu apartamento. Ela não tem nenhuma censura e fala absurdos para todos, sem medir as palavras. É totalmente preconceituosa e diz coisas horríveis. O relacionamento problemático com a filha, Sílvia (Cláudia Missura), assim como com todos os funcionários do salão, é sempre polêmico e é nos momentos de embate com cada um deles que a Eleonora mostra a sua personalidade e seu lado mais afiado.

Quais são as pessoas que gravitam em torno dela?

Além da filha, Sílvia, os outros personagens são o seu fiel mordomo Sebastian (Eucir de Souza), a drag queen cabeleireira Lucy in the Sky (Beto Carramanhos), o go-go boy Carlão (João Gabriel Vasconcelos) e Stephany (Miá Mello), a rainha da burrice. Ainda temos a Gottsha, no papel de Coral, e Fernanda Nobre, como sua filha Maria Eduarda, suburbanas que têm direito à herança do finado ex-marido de Eleonora, e que acabam como sócias do salão.

Mesmo falida, Eleonora tem mordomo. É mero capricho ou Sebastian é daqueles que não arredam pé?

São as duas coisas. Ela, claro, não vai abrir mão de seu "capacho", mas ele também venera a patroa e se alimenta da relação que existe entre eles. Na verdade, os dois precisam um do outro. É, no fundo, uma linda relação de amor, mas que, na superfície, mostra-se cheia de farpas.

Quais as "pérolas" mais comuns que o telespectador vai ouvir da protagonista?

O comentário mais repetido por Eleonora é sobre "as pessoas feias, que moram além-túneis" (risos). Ela também diz, por exemplo, que despreza quem paga estacionamento - claro, porque ela só considera quem tem motorista. E que esse negócio de ser feliz para sempre é coisa de pobre. Rico casa várias vezes.

Podemos, então, esperar um novo Caco Antibes (personagem de Miguel Falabella no seriado Sai de Baixo)?

Os comentários da Eleonora são bastante ácidos, mas sempre de forma muito bem-humorada.

Essa primeira temporada foi gravada no Teatro Adolpho Bloch, no Rio de Janeiro, com plateia de mais de 300 pessoas, muitas vindas do subúrbio. Como reagiram às piadas?

A plateia foi às gargalhadas em todas as sessões abertas ao público. Deu para perceber que reagiram bem aos comentários da Eleonora, principalmente quando a piada dizia respeito ao bairro de onde tinha vindo determinado grupo (caravana), que estava assistindo à gravação do episódio. A resposta chegou a ser mais positiva do que esperávamos. Todos entraram na brincadeira.

Você buscou inspiração em mulheres da vida real para compor sua personagem?

A Eleonora tem um pouco de muitas mulheres que estão por aí. Obviamente, eu me inspirei muito na minha mãe, referência feminina para a maioria dos homens. A humanidade é assim, mas nem todos se mostram ou assumem suas posições. É aí que está a graça: quando o público se reconhece nos comentários e se identifica com a Eleonora.

E o salão de beleza da sitcom, o Impecável Beauty Salon and Spa, tem algo dos que você conhece?

Frequento salão. Faço barba e corto o cabelo. Até porque, hoje em dia, quase não existem mais barbearias. Um salão é um universo muito rico para o humor e todos os personagens do programa, de alguma forma, existem em todos os salões por aí. A história que contamos, com certeza, faz parte do dia a dia de muitos desses espaços.

É cansativo viver uma mulher ou o desafio compensa a produção que o papel exige?

Fiz algumas mulheres, mas nenhuma em um projeto de tão longa duração. Claro que é uma produção essa coisa toda de peruca, saltos e vestidos. A caracterização pede um tempo de preparação, principalmente a maquiagem, mas estou adorando minha personagem e a minha intenção é fazê-la de forma leve, sem carregar demais nas tintas. No programa, falo no feminino, lógico, mas não mexi muito na minha voz, por exemplo.

Você também se alterna em diferentes personagens masculinos. Foi ideia sua?

O humorístico é inspirado no monólogo O Impecável, um projeto teatral meu com Charles Möeller e Claudio Botelho, ainda inédito. Além de Eleonora, alguns personagens dessa peça foram adaptados para o programa do Multishow, como o Wadson, investigador policial que, no final, aceita ir jantar com a suspeita; o Bergamota, diretor de cinema; o Rodolfo, que é filho de Pascoal, ex-marido de Eleonora; o Thompson, um diretor de teatro de vanguarda; o Caniço, um bandido perigoso; o Vanderley, podólogo, e o Serginho, um jovem e extrovertido cabeleireiro.

Que tal é estrear na TV paga e, ainda, contracenar com nomes novos do humor, como Miá Mello?

Estou muito animado e motivado com esse projeto. A relação com o Multishow é ótima e estou curioso para a minha volta, principalmente por estar agora na TV a cabo. E contracenar com novos nomes é uma experiência de renovação.

