Lúcio vai parar na cama de Carminha e sai na mão com Max

Carminha (Adriana Esteves) terá um novo amante em Avenida Brasil: Lúcio (Emiliano D´Avila). De acordo com o jornal O Dia, a partir do dia 24 de setembro, o filho da empregada vai escutar promessas da vilã de que se tornará um homem rico.



Depois de transar com Carminha, Lúcio fica na chácara da vilã e, quando Max (Marcello Novaes) chega e o encontra, os dois discutem. "Que que o tiozinho tá fazendo aqui?", questiona o rapaz. "Tiozinho é o cacete, seu ladrãozinho de galinha. Eu moro aqui!", rebate Max.



Lúcio diz que ele está mal-informado e quem manda agora é ele. "Pode puxar teu carro, que esse lugar agora é meu. Tu foi substituído por material mais jovem, mais rígido", provoca. Max se irrita e manda que ele se cale.



"Não reparou que a madame não estava satisfeita? Pelo visto tu não tava dando conta do recado", diz Lúcio. Os dois trocam socos e Max leva a pior. Depois, Max ainda ameaça matar Janaína (Claudia Missura), mas Lúcio debocha, dizendo que o malandro "não é de nada".

