Lucimar briga com Theo e o proíbe de falar com Junior

Além de ficar confuso com a volta de Morena (Nanda Costa), a gravidez de Érica (Flávia Alessandra) e a perseguição de Lívia (Claudia Raia), Theo (Rodrigo Lombardi) ainda enfrentará a ira de Lucimar (Dira Paes), que o impedirá de ver Júnior (Luiz Felipe Mello) em Salve Jorge. Isso acontecerá depois que ela descobrir o caso do militar com a vilã.

