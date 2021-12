Luciana Vendramini mergulha no universo das divas do cinema

O TCM estreia no próximo dia 21, às 21h, a primeira série documental exclusiva do canal no Brasil, intitulada Elas. Nela, Luciana Vendramini mergulha nas histórias de vida de mulheres que, com muita luta e perseverança, conquistaram espaço no cenário cultural e se tornaram ícones do cinema.

A primeira temporada do programa conta com 40 episódios e está focada na apresentação somente de divas brasileiras.

A atração retrata, portanto, estrelas do cinema, musas da pornochanchada e importantes mulheres que atuaram por trás das câmeras ao longo das últimas décadas. "Escrevi esse programa há cinco anos, época em que eu assistia a muitos documentários. Queria contar a história de mulheres que não são tão conhecidas, mas possuem legados a serem seguidos", conta Luciana Vendramini, que assina a produção e fez uma ampla pesquisa para colocar a atração no ar. Ao todo, ela mergulhou na história de 250 divas do cinema.

Fatos marcantes

Luciana e sua equipe de roteiristas abordam os fatos que marcaram a vida de cada uma das escolhidas, trazendo também entrevistas de homens que são importantes para essas mulheres, como filhos, maridos, diretores etc. A apresentadora afirma que sua vontade é ir além nas narrativas, explicando o motivo de essas divas terem se destacado e serem vistas como mulheres à frente de seu tempo.

"Trata-se de um documentário para entretenimento, com linguagem mais ágil e edição mais dinâmica. São mulheres que não aprendemos sobre suas histórias na escola, mas fizeram coisas fantásticas", comenta Luciana, que é sócia da produtora Mocho, parceira do canal TCM nessa empreitada

>De acordo com Luciana, que sempre foi conhecida pelas atuações que fez na TV, seu lado produtora está crescendo muito nos bastidores. Para tirar o Elas do papel e colocar em prática o projeto, Luciana pôs uma pastinha debaixo do braço e marcou reuniões com diretores de canais pagos para oferecer o conteúdo em questão. Desde o começo, sua negociação foi com a Turner, uma das maiores detentoras de produtos de entretenimento no mundo todo, especialmente para canais de televisão pagos e que está no comando do TCM no Brasil.

"A atração é mais do que uma programa documental sobre atrizes. Queremos mostrar a evolução feminina ao longo do tempo, representada por cada uma das histórias", explica Nelson Foerster, diretor executivo da Mocho e sócio de Luciana.

As primeiras divas

A primeira temporada de Elas desvenda o universo de Marília Pêra, Carmem Miranda, Lilian Lemmertz, Dina Sfat, Tônia Carrero, Lucy Barreto, Carla Camurati e Ruth de Souza, entre outras. O TCM vai colocar no ar dois episódios seguidos a cada segunda-feira.

Luciana diz estar apaixonada pela apresentação. "Tem ainda o lado fã que entra em cena. Fiquei nervosa ao falar com a Marília Pêra, de quem sou fã e acompanho o trabalho há mais de 20 anos", confidencia.

