Luana Piovani diz que retoca fotos antes de publicar

Luana Piovani admitiu, em entrevista ao programa "The Noite" (SBT) nesta quarta-feira, 16, que retoca suas fotos antes de publicar nas redes sociais. Segundo a loira, que tem três filhos, a "perfeição não existe. Tudo é mexido, tudo é retocado".

Em outra parte da entrevista com Danilo Gentili, Luana também contou algumas novidades sobre as fotos que tirou para a capa de abril da nova 'Playboy'. "Estou orgulhosa e super feliz com o resultado. Tem uma foto com dedinho na boca", disse.

Conhecida pelos comentários ácidos e cheios de ironia, a atriz comentou sua saída do Twitter: "Acho que não tenho muita maturidade para o Twitter. Não dá para fazer conversa de bar nas mídias sociais. É como ter um microfone na mão o tempo inteiro".

