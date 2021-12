Luan se despede do BBB 15 com 87% de rejeição

Luan deixou a casa do "Big Brother Brasil 15" após 50 dias de confinamento. Ele recebeu 87% dos votos ao disputar o sétimo paredão do reality com Cézar e deu adeus ao jogo e ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Para anunciar o eliminado da noite, Bial apresentou um discurso misturando o linguajar de Cézar e Luan : "Cézar, Luan. Ainda que parlamentem em linguagens distintas, mesmo falando papo reto... Sem mais delongas, chega de caô, ralando vapti-vupti, aquele preferido nessa jornada. Vai deixar saudade. Vai perder essa mordomia irada. Vai ser explanado geral, ao relento, no sereno. Sujeito homem, todo possuído de certeza, marrento. Vem para cá, moleque".



No bate-papo após a aliminação, Luan declarou que não esperava avançar tanto durante o reality show. "Eu nem imaginava chegar nessa altura. Se saí com essa porcentagem, não entendo o motivo de não ter saído no primeiro Paredão", disse.

Luan acredita que as confusões que teve com Adrilles, Amanda, Fernando e Tamires, na festa Viva México, foram responsáveis por sua eliminação. "A minha briga com o pessoal pode ter me atrapalhado no jogo", afirmou.



Na entrevista, Luan ainda foi questionado sobre as declarações polêmicas a respeito do período em que serviu ao Exército. Ele contou que inventou algumas coisas ao bater papo com os companheiros de confinamento. "No calor do jogo, eu acabei inventando. Foi questão de me sobressair, de ter destaque entre os outros. Não pensei que pudesse ter consequências sérias. A gente pensa quando sai", disse.

