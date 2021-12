Luan, Cézar e Talita formam o sexto paredão do "BBB 15"

Luan, Cézar e Talita formam o sexto paredão do "Big Brother Brasil 15", o terceiro com formação tripla desta edição. Como de costume, um deles deixa o reality show nesta terça-feira, 3.

A formação da berlinda teve início logo depois que Pedro Bial anunciou que, por decisão do público, o anjo da semana seria autoimune. Desta forma, Tamires ficou fora da mira dos brothers.

Logo em seguida, foi a vez do líder Adrilles anunciar a sua indicação. Ele mandou Luan ao paredão e justificou sua escolha afirmando não estar de acordo com a forma de jogo que o brother faz na casa. O poeta também falou que não gostou de Luan ter falado que indicou Aline para o paredão com o intuito de desestabilizar Fernando.

"Foi dito aqui que tiro trocado não dói. Eu acho que dói, no alvejado e em quem atira. Sobretudo porque está atirando em alguém por alguma circunstância, alguma palavra mal dita, um gesto que te faz julgar uma pessoa. Eu vou votar no Luan, numa questão muito complicada. Por vezes, ele esboça um tipo de jogo insensível. Como quando ele diz para o Fernando 'Eu votei na sua namorada para te desestabilizar", disse Adrilles.



Cézar recebeu quatro votos da casa e se juntou a Luan. Para os confinados, o paranaense não tem atitudes claras e gosta de se fazer de vítima para atrair a atenção do público.

Para completar a formação do paredão triplo, Adrilles teve que decidir entre ele mesmo, Fernando, Mariza e Talita, que empataram com um voto cada. O líder indicou Talita, devido a sua aproximação com os demais.

