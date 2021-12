Louro José se afasta do "Mais Você" por problema de saúde

Tom Veiga, que dá voz a Louro José, o papagaio do programa "Mais Você" (TV Globo), está doente. A apresentadora Ana Maria Braga disse nesta quinta-feira, 14, que o colega ficará fora da atração até a próxima semana por motivos de saúde.

"Ela está dodói. Pedimos a oração de vocês. Mas ele está bem", disse ela, sem revelar o problema de saúde de Tom.

Louro José também não participou do programa desta quarta. Na ocasião, Ana Braga deu uma espécie de "bronca" no papagaio e disse que ele tinha perdido o horário, possivelmente por conta do trânsito.

Durante a atração, ela questionou várias vezes onde estava Louro José, aparentemente ser saber o motivo da ausência do colega.

