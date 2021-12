"Louco por Elas": Violeta vira sucesso na internet

Na segunda temporada de "Louco por Elas", a espevitada avó de Léo (Eduardo Moscovis), interpretada por Glória Menezes, se juntará a um coral para gravar um clipe de "O tempo não para", de Cazuza e Arnaldo Brandão. O vídeo virará um hit na internet. O seriado volta a ser exibido pela TV Globo todas as terças, a partir do dia 30, e contará com muitas participações especiais.

