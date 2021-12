Louco por Elas cativa telespectador sem apelar à baixaria

A terceira temporada de Louco por Elas, que vai ao ar nas noites das terças-feiras na Globo, tem tido êxito em cativar o público com situações e discussões leves e com um ar até inocente. João Falcão, que assina o texto e a direção geral da série, consegue isso ao abordar discussões familiares sem cair no sensacionalismo.

Exemplo disso é quando exibe assuntos como o primeiro beijo e a complexidade da convivência entre homens e mulheres. Essas discussões, corriqueira nos lares dos telespectadores, são retratadas em um texto afiado e rápido, sem exageros e sem convidar ao sono. O humor é inteligente e não apela à baixaria. Quem para em frente à televisão, logo nos primeiros minutos, percebe: é entretenimento de qualidade e ponto.

Tudo isso pode ser constatado a partir da atenção que Falcão tem ao texto. Ele se preocupa com a construção dos personagens. Criou uma história que gira em torno de um tipo masculino diferente dos encontrados facilmente por aí. Leonardo Henrique, mais conhecido como Léo, vivido pelo ator Eduardo Moscovis, é sensível, compreensivo e responsável.

Em cena, ele vive um técnico de futebol adolescente de praia, que dirige um Passat caindo aos pedaços, o que evidencia sua falta de ambição. Em meio a isso, comanda um lar formado por mulheres de personalidades diferentes: Violeta (Gloria Menezes), a avó com pouco juízo e fantasia de sobra; Theodora (Laura Barreto), a filha intelectual; e Bárbara (Luisa Arraes), a ex-enteada rebelde e confusa.

Pelo que foi visto até aqui, Eduardo Moscovis interpreta a figura ainda pouco encontrada nos lares brasileiros: um pai presente que, ao invés de ter rotina em escritório, passa seus dias cuidando da família. Para tanto, cozinha, vai às reuniões do colégio da filha, orienta desde alimentação até dúvidas de sexo, está atento às notas do boletim e comportamento de suas meninas.

Já Giovanna (Deborah Secco), ex-mulher e mãe da filha de Léo, não sabe lidar com esse tipo de negócio. Ela aparece como uma mulher moderna, que resolveu dar um basta na falta de ambição do ex-marido e decidiu investir em sua carreira de escritora. É ocupada, passa o dia inteiro se dedicando à profissão, tentando conciliar sua vida profissional com a rotina das filhas, mas não parece ser a prioridade da personagem.

O diferencial de Louco por Elas é exatamente esse: o ponto de partida, o ângulo escolhido para contar uma história masculina (de um dono de lar), sem deixar de lado o universo feminino, o que ajuda a não tornar a série caricata. Pelo contrário, transforma a trama em curiosa, leve e cômica.

Outros pontos se destacam na série. A direção ágil, por exemplo, não passa despercebida. Falcão não teme em apostar na câmera nervosa, o que valoriza tanto o foco nos atores - que vão até onde podem na construção de cena - como valoriza os trocadilhos que são destaques nos diálogos.

Os atores contracenam bem. É nítido, de longe, a química entre eles. Todos, sem exceção, cumprem bem seus papéis. Deborah Secco aparece mais madura, foge do estigma da "mulher gostosa" criado em seus outros personagens. Dessa vez, ela aparece com figurinos comportados, condizentes com o tipo de sua personagem.

Gloria Menezes também faz o público se divertir do início ao fim. A vovó maluquete que interpreta é de uma inocência sem tamanho. Um destaque. As duas jovens e promissoras atrizes, Luisa Arraes e Laura Barreto, dão o gás à coisa. Já o papel de Léo, não poderia ser de outra pessoa. Moscovis é o grande acerto do seriado. Ele tem o tom certo, dialoga diretamente com o público, a ponto de ninguém ousar a dizer que ele não convença como um verdadeiro paizão.

adblock ativo