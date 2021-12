Lívia leva fora de Théo em Salve Jorge

No capítulo de Salve Jorge desta terça-feira, 26, Helô explica o andamento da investigação para Waleska e pede segredo. Rosângela liga para Garcez do celular de Adam. Wanda afirma que voltará para o Brasil. Lívia manda soltar Rosângela. Drica desmente a mãe e Stenio fica intrigado. Áurea reclama de Érica e elogia Morena. Lucimar aceita se encontrar com o coronel. Diva tenta descobrir com Lurdinha quem é o homem que está investindo em Vanúbia. Lucimar evita falar com Theo sobre o que aconteceu com Morena.

Nasce o filho de Demir e todos comemoram. Mustafá tenta convencer Berna de que não a traiu. Helô fala para Morena que precisa conversar com Mustafá. Drica não aceita que Stenio reate o casamento com Helô. Lucimar fala com Nunes sobre Wanda. Lívia tenta disfarçar sua reação depois de ser dispensada por Theo. Carlos anuncia para Leonor que vai se separar. Amanda descobre o segredo de Carlos. Celso fala mal de Antônia para Raissa. Áurea sente-se mal e Theo se preocupa. Morena chega com Helô ao Brasil.

