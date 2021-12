Como será o final da vilã Lívia Marini, em Salve Jorge, ainda é um segredo aguardado a sete chaves e só será revelado na noite desta sexta-feira, 17. Mas Claudia Raia, que dá vida à personagem, fez questão de matar um pouco a curiosidade dos fãs ao postar algumas imagens de Lívia em sua fase stripper na Europa.

As fotos foram compartilhadas no perfil do Instagram da atriz, que inaugurou sua conta nesta quinta-feira, 16. Em uma das imagens, a vilã aparece em uma taça fake de Dry Martíni, lembrando a dançarina Dita von Teese e, posteriormente, a cantora Beyoncé no clipe da música Naughty Girl (assista ao vídeo).

Da Redação Lívia aparece em taça fake de Dry Martíni em Salve Jorge

Veja também a performance Dita von Teese

