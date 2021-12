Lily Braun faz show no Commons Studio Bar na sexta

A Lily Braun, banda de rock da cantora Bruna Barreto, que participou do The Voice Brasil 2, vai se apresentar no Commons Studio Bar, no Rio Vermelho, na sexta-feira, 14, às 22h.

O show contará com participações especiais de Giovani Cidreira, Thiago Kalu e do grupo Sertanília. O evento ainda terá o Dj Le Querré no comando da pista durante a abertura e o encerramento da festa. Os ingressos custarão R$ 15, na lista amiga, e R$ 20, no local.

A Lily Braun é composta por Bruna nos vocais, Julia Dell'Orto na bateria, o maestro francês Olivier Lamorthe nas teclas, Bryneo Jumonji no baixo, Átila Santtana na guitarra e Dani Mota na percussão.

