Lília Cabral fala sobre sua personagem em "Império"

A voz suave e os gestos contidos de Lília Cabral se contrapõem a todo momento com as cenas que grava na pele da calculista Maria Marta de "Império". O que a atriz considera um motivo de orgulho, já que diz ser incapaz de encontrar qualquer relação de proximidade com a ambiciosa esposa do Comendador José Alfredo (Alexandre Nero) da novela das 21 horas da TV Globo. E Lília garante que aproveita bem isso na construção da personagem. Em "Império", Maria Marta é uma "dondoca" obcecada pelo dinheiro do marido e que não consegue esconder a predileção pelo filho mais velho, José Pedro (Caio Blat). Nesta entrevista, Lília fala um pouco sobre o trabalho na novela.

Maria Marta é uma vilã que, apesar de não cometer maldades óbvias, já deu a entender que seria capaz de atitudes mais drásticas para resolver seus problemas. De que forma você dosa essa vilania sem cair em estereótipos?

Não acredito que uma pessoa acorde, coloque uma roupa e um sapato e saia com uma arma em punho para mostrar a todos que é capaz de matar. Acho que essa vilania vai se revelando pelas surpresas. Você não imagina que, por exemplo, em uma conversa de mãe e filho, ela seja capaz de dar dois tapas na cara dele de uma hora para outra só porque o rapaz não concorda com ela ou ela acha que ele é um fraco. Mas ela deu, as pessoas viram. E é uma coisa agressiva, cruel, maldosa. Maria Marta tem uma maneira de enfraquecer os outros.



Tem algum traço do comportamento dela que ajuda na hora de dar esse tom vilanesco que você deseja?

Acho que essas ironias que ela usa, aquele deboche que está sempre com ela. Até porque, sinceramente, acredito que existam pessoas assim. Por isso defendo esse outro lado da vilania, que não é maniqueísta. Aquele que, como falei, não levanta pronto para matar.

Você encontra algum ponto de interseção entre você e a Maria Marta?

Ah, se eu for olhar para algum ponto em comum que eu possa ter com a Maria Marta, não vou encontrar nenhum. Mas confesso que estou adorando ter tudo o que ela tem. Desde a casa às roupas que ela usa, joias, bolsas, sapatos, enfim, fico sempre feliz da vida com tudo que chega (risos).

A novela gira em torno de um império construído em cima de pedras preciosas, joias. Esse é um universo que desperta seu interesse?



Eu sempre gostei de joias. Desde quando eu era bem pequenininha. Me lembro que minha madrinha, Rosália, tinha um porta-joias numa mesinha onde ficavam um lindo colar e um par de brincos de esmeraldas. Naquela época, a gente podia ter essas coisas e não se preocupar muito, mas hoje até assaltam você se virem com uma peça daquelas. Mas, enfim, havia esse porta-joias e eu ficava olhando com uma admiração! Esse universo me lembra um pouco essa fase. Eram joias que minha madrinha usava quando era convidada para alguma ocasião especial. Como um casamento.

Maria Marta tem uma relação conturbada com o marido e é nítida a preferência dela pelo filho mais velho. Tem algum lado dessa personagem que você sinta mais vontade de explorar?



O humor. Maria Marta foi uma personagem apresentada de uma maneira meio sóbria, um tanto quanto aristocrata até. Mas isso não existe só para mostrar que ela tem berço. Essa coisa de falar o que pensa - principalmente porque seus pensamentos são verdadeiros absurdos - é muito boa. O Aguinaldo (Silva, autor) sempre disse que é uma mulher "finíssima".

Temos vários exemplos de vilãs que foram adoradas pelo público nos últimos anos. Você torce para que isso aconteça com a sua?

Na verdade, eu não estou preocupada em fazer uma vilã adorada pelos telespectadores ou não. O que eu quero mesmo é fazer um bom trabalho e que as pessoas curtam a novela. Espero que tenhamos sucesso até o final, independentemente de ter uma personagem querida por quem assiste.

