Líder, miss Amanda imuniza nove brothers

Logo na abertura, caras e bocas tentavam dar pistas da personalidade de cada um. Depois veio o tradicional discurso de abertura do apresentador Pedro Bial, que decretou aberta a "temporada da paixão".

Diego parece ter levado a sério, já que mais cedo declarou estar apaixonado pela "mineirinha de BH", referindo-se à Letícia.

Mas foi outra mineira que se deu bem no primeiro dia do reality.

Amanda, a ruiva de Divinópolis, foi a última a arremessar uma bola na prova do líder e garantiu o cumprimento do ditado "os últimos serão os primeiros": sagrou-se a primeira líder do BBB 14!



De quebra, imunizou Aline, Alisson, Bella, Junior, Marcelo, Princy, Rodrigo, Roni e Tatiele, seus parceiros no time roxo.

Mas tem muito jogo pela frente. O rapper Slim, primeiro integrante a entrar na casa fez até verso ao pisar no jardim: "O primeiro a entrar e o último a sair", cantou.

Outros fizeram questão de entrar com o pé direito, alguns fizeram o sinal da cruz e ainda teve quem ficasse só no 'aha! uhu!".

Mas o clima festivo pode ser abalado na noite desta quarta, 15, já que Bial, no finalzinho da edição desta terça, 14, anunciou um paredão surpresa. Era de se esperar, por conta do número recorde de confinados.

Para equilibrar, a entrada de Valdirene (Tatá Weneck), com certeza, fará subir a temperatura.

