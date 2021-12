Liberdade de expressão não pode ser "escudo" do humor na TV

Os últimos investimentos das emissoras de televisão revelam como o "riso dos outros" importa em termos de audiência no Brasil. A Band, como destaque, estreou nos últimos seis anos programas como "Custe o que Custar (CQC)", "Agora é Tarde" e contratou a turma do Pânico, que estava na RedeTV!, para fazer o "Pânico na Band". A Record trouxe para as noites de sábado o programa "Legendários", comandado por Marcos Mion, e investiu em um formato já conhecido nas tardes de domingo, a "Escolinha do Gugu", desta vez, com o "professor" Gugu Liberato.

Por sua vez, a Globo promove neste momento rearticulações na programação humorística que devem dar novo vigor ao desgastado modelo de produções do gênero na emissora. Atrações de décadas sairão definitivamente da grade de programação, como a "Turma do Didi" e "Casseta e Planeta", prometendo dar espaço a um humor mais atual, repaginado. Sob tal pretensão, a contratação de Marcelo Adnet (MTV), considerado o expoente da nova geração de humoristas brasileiros, é tida como certa nos corredores da Central Globo de Produção (CGP).

Os investimentos das emissoras revelam a tendência televisiva a um humor mais despojado: algumas vezes crítico e contestador, outras extremamente escrachado (sem pudor, sem crivo de racionalização). Esta última vertente, apesar de atualizada a um novo contexto, retoma velhas discussões sobre uma "almejada" ou "despropositada" necessidade de censura do humor. A comédia deve esbarrar em temas tabus? O discurso cômico deve atender aos parâmetros de respeito à dignidade humana estabelecidos pela Justiça?

Nesta discussão, alguns fatos não podemos ignorar. A comédia, em sua essência, tem como amuleto os estereótipos. Ela mexe com os preconceitos das pessoas e toca em "feridas sociais". De algum modo, alguém sairá ofendido. A repercussão dessa "ofensa", entretanto, deve passar pelo crivo social e político. Isso é democratizar o conteúdo apresentado ao público.

Justiça e comédia - Em 2011, a MTV foi condenada a pagar indenização de R$ 40 mil a pais ofendidos com o quadro "Casa dos Autistas", uma paródia do reality "Casa dos Artistas" (SBT), apresentada por Marcelo Adnet.

Já a Rede Globo, por meio do programa Zorra Total, foi acionada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro após organizações não-governamentais (ONGs) e telespectadores terem denunciado um possível teor racista no humorístico, tendo como base o quadro de Adelaide (mulher negra que pede dinheiro no metrô), interpretada pelo ator Rodrigo Sant'anna. O estopim para os denunciantes teria sido uma frase comentada pela personagem: "Durante a enchente não pude ficar sem minha palha de aço. Daí corri atrás para pegá-la e quando vi, eram os cabelos da minha filha".

Em 2011, o comediante e apresentador Rafinha Bastos foi processado e afastado da bancada do CQC, na Rede Bandeirantes, por ter insinuado que "comeria [a cantora] Wanessa Camargo e o bebê". Wanessa, na época estava grávida do primeiro filho, de sua união com o empresário Marcos Buaiz.

Fazendo política - Os envolvidos nas polêmicas se defenderam das acusações sob o pretexto de que estavam fazendo humor, não política. Neste momento, sem pretensão de querer insinuar se houve exageros nos discursos apresentados pelos programas, nos cabe afirmar que o "humor" não pode aparecer esvaziado de sentido político. Assim como a comédia pode perpetuar preconceitos, ela também pode rompê-los. Nenhuma piada é só graça. Ela aborda, além do riso, desgraças (mexe em feridas sociais).

De fato, a piada não é sinônimo de opinião, como argumentado por alguns profissionais do ramo. Ainda assim, o telespectador só entenderá isso se o comediante deixar claro de que lado da história ele está, que causa ele defende. O repúdio de uma parcela do público a um determinado posicionamento humorístico não deve ser ignorado. As repercussões sociais devem fomentar debates, já que qualquer sociedade incorpora características de múltiplas raças, credos e etnias.

A liberdade de expressão não pode ser um escudo intransponível dos piadistas. O bom comediante, que entende a importância do seu trabalho e o sentido do que produz, saberá se posicionar, quando requisitado. Terá argumentos para defender a sua arte, quando contestado.

