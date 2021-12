O "Jornal Nacional" da Globo desta terça-feira, 10, está provocando grande rebuliço nas redes sociais. É que a apresentadora Patrícia Poeta quebrou o protocolo no término do JN e levantou da cadeira enquanto subiam os créditos do telejornal.

Poeta começou a a tirar o microfone e levantou. O "impulso" foi reprimido e a jornalista voltou a sentar rapidamente. Mas o estrago já estava feito. Nas redes, a hashtag #Senta, Poeta! ganhou repercussão e memes, como se William Bonner desse uma "ordem" para ela voltar à cadeira.

Veja o trecho final do JN desta terça

Da Redação Levantada de Patrícia Poeta no JN repercute nas redes

