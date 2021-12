Letícia Spiller fala sobre papel de vilã na novela das sete

Letícia Spiller se tornou uma espécie de atriz "curinga" na Globo. Tanto que, nos últimos anos, vem marcando presença em diversas novelas da emissora. A loura sabe que poderia recusar o chamado para viver a esnobe Soraya de "I Love Paraisópolis" - afinal, havia saído do ar há pouquíssimo tempo, com o término de "Boogie Oogie", em março último. Mas garante que não seria capaz de desperdiçar a chance de encarnar um papel como o da vilã da novela das 19h. "Soraya tem uma libido louca, é hiperativa e toma um monte de remédios. Tudo nela é engraçado demais", justifica.

A Soraya tem uma relação doentia com o filho Benjamin. Qual a origem desta obsessão?

Benjamin é o primogênito e se tornou um arquiteto renomado. Acho que, na cabeça dela, é ele quem vai cuidar do patrimônio da família e dar continuidade ao império construído. Penso que ela gostava do primeiro marido, mas a Soraya passa por cima da ética para cuidar de sua fortuna e fazer o que for preciso para mantê-la. É o jeito dela de querer garantir o futuro dos filhos. Trata-se de uma pessoa egoísta.

Por que existe essa rivalidade tão forte dela com Paraisópolis?

Ela não quer que aquela região progrida, deseja mesmo é que a comunidade saia dali. Isso é loucura da cabeça dela porque viu nascer a área. O prédio é da família e se desvalorizou em função do surgimento de Paraisópolis. Soraya é mimada, dessas patricinhas que têm até jatinho particular. E zela para conservar isso tudo. Almeja poder e dinheiro, custe o que custar. Mas a comédia dá uma leveza. Seria trágico se não fosse tão sem noção assim.

Como ela vai reagir ao romance de Benjamin e Marizete (Bruna Marquezine)?

Eu não sei o que ela será capaz de planejar quando descobrir que o filho está mesmo apaixonado por uma garota da comunidade. Já vi que ela vai a Paraisópolis, então tenho certeza de que vou me divertir bastante com isso.

Você vem emendando muitas novelas. Qual foi o fator decisivo para aceitar o papel em I Love Paraisópolis?

Estou me divertindo demais com essa personagem. Todos esses absurdos me conquistaram. Soraya tem uma gama vasta de emoções para que eu possa trabalhar. Cada relação dela pode ser bem aprofundada - mesmo as menores, como com o Armandinho (Eduardo Dussek), com o médico Tomás (Dalton Vigh), com a analista que ela vai de vez em quando...

Esse curto espaço de tempo entre uma novela e outra dificultou seu trabalho?

Olha, tive mesmo pouco tempo, mas o Wolf Maya (diretor) e os autores (Alcides Nogueira e Mario Teixeira) me ajudaram demais. O texto já diz tudo, é bem fácil embarcar. Meus primeiros dias de gravações foram bem complicados porque era muita coisa para decorar e gravar. Mas fiquei tão obcecada por esse trabalho que consegui levar bem. Eu creio que eu tinha de ser a Soraya mesmo. É uma delícia trabalhar assim, ainda mais quando você vem do teatro. O Wolf tem uma pegada diferente do que vemos na TV. Gosto de contar a história com o corpo também, com cenas mais abertas. E é bacana trazer isso para a televisão porque o público consegue ver o personagem de forma mais cinematográfica.

Seu cabelo já está fazendo bastante sucesso. Como vocês chegaram nesse visual?

Mudamos o corte porque cabia uma coisa mais moderna. Dá mais trabalho para mim. Por ser repicado, quando seca naturalmente, nem sempre fica tão legal. O liso puro é mais fácil de lidar. Agente precisa sempre estilizar o cabelo.

Depois de I Love Paraisópolis, você pretende passar um tempo afastada da televisão?

Eu não tenho essa regra. Gostaria de poder trabalhar em outros formatos, como séries e minisséries. Gosto bastante e vejo sempre. Adoraria participar de uma obra fechada de vez em quando. Vou ver se intercalo mais daqui para frente.

