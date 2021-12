Letícia Persiles estreia como prostituta em "A Segunda Vez"

Mulheres lindas e dispostas a tudo viram parceiras de um jornalista desempregado que vê no mercado da prostituição um novo modelo de negócio. Esse é o enredo de "A Segunda Vez", série que estreia no canal Multishow no dia 11 de agosto, às 22h30. "Letícia Persiles", que está afastada da tevê desde que protagonizou a novela "Amor Eterno Amor", em 2012, na TV Globo, estreia na TV paga como a garota de programa Carla.

"Gravamos em março deste ano todos os dias. Foi uma verdadeira imersão no universo da personagem, que vive no limite e é extremamente passional", conta a atriz, que teve um mês para se preparar para fazer a garota de programa que é a melhor amiga do protagonista, a mais influente das prostitutas da série.

Ela não teve um preparador ao seu lado, mas fez laboratório para o papel indo a casas de prostituição e conversando com mulheres que trabalham como garotas de programa. "Entrar nessa série tem um sabor especial para mim. Além de ser a primeira personagem que faço na TV por assinatura, tive o desafio de materializar uma mulher muito complexa", diz a beldade, que revela que as cenas de sexo com diferentes atores foram a parte mais difícil desse trabalho.

Cenas de nudez

De acordo com a atriz, mesmo usando tapa-sexo e ensaiando coreograficamente as tomadas das cenas picantes, ficar nua para atuar é sempre complicado. "Faz parte da dramaturgia, mas não é tranquilo para ninguém. Sempre rola tensão. O ideal é ter menos gente no set de filmagem e deixar que o prazer de atuar nos envolva."

A Segunda Vez traz Marcos Palmeira no papel do protagonista, o jornalista Raul, e a série é baseada no livro "A Segunda Vez Que Te Conheci", escrito por Marcelo Rubens Paiva.

Os 15 episódios serão exibidos em três semanas, de segunda a sexta-feira, às 22h30. "Foi um processo maravilhoso entender o texto e dar vida a Carla", aponta Letícia, que torce, é claro, para que uma segunda temporada seja confirmada em breve.

Na trama, que se passa em São Paulo, Raul perde o emprego e ainda se separa de sua mulher, Ariela (Priscila Sol). Ele acaba indo morar em um apartamento emprestado e, logo, conhece Carla. O jornalista se envolve com ela, passando a dar conselhos à prostituta e às suas amigas.

Boêmio e viciado em trabalho, ele abre um bar com Luiz Mário (Fabricio Belsoff). Fabi (Nathália Rodrigues) cria uma carteira de clientes com alto poder aquisitivo e o "negócio" prospera rapidamente. "A série tem cenas com carga dramática muito intensa e os atores foram muito generosos em todo o processo", comenta Letícia.

Para completar, Carla é amante de um vereador e tem em sua cabeça a ilusão de que ele vai mudar sua vida, assumindo a relação para que ela possa deixar a prostituição e recuperar a guarda de seu filho. O menino vive com os avós e a garota é proibida de visitá-lo.

adblock ativo