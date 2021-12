Letícia Colin: "O trabalho é importante, mas viver também é"

Com estreia prevista para 9 de março, "Sete Vidas" será uma novela das seis com jeito de horário nobre. Isso porque a autora Lícia Manzo promete abordar diferentes temas, como inseminação artificial, o amor entre dois irmãos e dislexia. O desafio de viver a modelo disléxica Elisa ficou a cargo de Letícia Colin, que passou a estudar sobre o tema para compor a personagem. "Tenho um primo disléxico e uma amiga, com os quais conversei. Também fui à Associação Brasileira de Dislexia (ABD), em São Paulo", conta.

Elisa terá ainda uma relação próxima com a mãe, vivida pela atriz Cláudia Mello. Na trama, a personagem de Cláudia terá que trabalhar exaustivamente para conseguir pagar o tratamento de Elisa, deixando a filha com uma sensação de culpa. Segundo Letícia, a relação de parceria entre as duas lembra a que ela tem com sua mãe. "Tenho também uma relação da mãe saber de tudo o que está acontecendo. Elas moram juntas na novela e, durante muito tempo, eu também tive essa experiência", revela.

"Sete Vidas" será a segunda novela de Letícia Colin após sua volta à Rede Globo - emissora onde estreou em "Sandy e Júnior" (2000). A atriz também participou de "Floribella" (2005), na TV Bandeirantes, e das novelas "Luz do Sol" (2007), "Chamas da Vida" (2008) e "Vidas em Jogo" (2011), na Record, antes de retornar à TV Globo para "Além do Horizonte" (2013). Na Record, Letícia integrou, ainda, a minissérie "A História de Ester", em 2010.

Quem será Elisa?

Elisa é uma personagem diferente de tudo que já fiz. Ela tem algumas características com as quais eu sempre quis trabalhar: é tímida, introspectiva e se sente inferior. Ela tem medo, por exemplo, de ler em público. Precisa de um leitor nas provas da faculdade e não se acha bonita.

Ela irá passar por mudanças ao longo da trama?

Sim. É muito bonito porque ela vai passar por um desabrochar. Um olheiro irá convidá-la para ser modelo e ela vai ter essa coisa de descobrir sua própria beleza, de se reconhecer como mulher, de ter o primeiro namorado.

Como está sendo trabalhar com a autora Lícia Manzo?

A Lícia tem muito traquejo para falar de relações familiares. No meu núcleo, por exemplo, eu tenho uma relação muito próxima com a personagem da Isabelle Drummond, que é minha prima na trama. Mas, às vezes, nós somos como irmãs ou eu sou como a mãe dela ou a gente se desentende. São relações, digamos, mais "borradas", que não são uma coisa só. Acho mais real e me identifico com isso. A Lícia também dá um tempo mais humano para a novela. Se o personagem está triste, ele tem tempo para ficar triste e assim por diante.

Você precisou estudar sobre dislexia para compor a Elisa?

Tenho um primo disléxico e uma amiga, com os quais conversei. Também fui à Associação Brasileira de Dislexia (ABD), em São Paulo, falar com os médicos, fonoaudiólogas e psicólogas. Eu tinha muita curiosidade sobre certas questões que poderiam ser invasivas para as pessoas que sofrem com o problema, então os profissionais me deram pontos de vista e me indicaram pacientes com quem poderia conversar.

O que mais te impressionou?

Que a pessoa disléxica se esforça muito. Se uma pessoa sem dislexia escreve uma redação em uma hora, o disléxico demora o triplo de tempo. Mas, ainda assim, eles se esforçam para ser independentes. Muitos, por exemplo, não contam na faculdade ou no trabalho que sofrem com o problema.

E o fato de a Elisa ser modelo exigiu algum preparo?

A gente ainda está gravando a fase em que ela não sabe posar como modelo, não sabe se colocar em frente à câmera. Ela irá para Tóquio e, quando voltar, estará com um quadro de anorexia. Então a gente vai abordar esse tema também em um segundo momento da novela.

Você estreou na televisão aos onze anos. Foi difícil?

Eu sou capricorniana, sempre estou feliz quando tenho um compromisso e gosto de trabalhar. Outro ponto é que sou temporã. Há uma diferença de 20 anos para minha irmã, então sempre convivi com pessoas mais velhas.

Você ainda é assim?

Hoje vivo mais o meu tempo, tenho mais amigos da minha idade. Estou tentando me acalmar mais. O trabalho é importante, mas viver também é.



Tem alguma lembrança especial dos seus primeiros trabalhos?

Tenho. Minha primeira cena de choro foi em Malhação. Aquela coisa de descobrir que conseguia controlar as minhas emoções e chorar quando precisasse.

Tem algum sonho profissional?

Tenho vontade de fazer comédia, que é algo que tenho experiência no teatro.

Além da novela, quais os planos para este ano?

Devo fazer shows em breve com minha banda, a Uba!. Em abril estreio em São Paulo um espetáculo com músicas do Elvis Presley. É um musical que foi feito em processo colaborativo: os próprios atores tocam os instrumentos. Antes disso, em março, estreia o filme Ponte Aérea, da Julia Rezende, que faço com Caio Blat. E estreio a segunda temporada de Amores Veríssimos, no GNT.

adblock ativo