Letícia Birkheuer volta à TV em "Malhação"

Depois de viver a jornalista Erica em "Império" (Globo), Letícia Birkheuer volta à TV na novela teen "Malhação".

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do Uol, a atriz, que atualmente se dedica ao espetáculo "Nine, Um musical Felliniano", em cartaz em São Paulo, estará na nova temporada da trama escrita por Emanuel Jacobina, com estreia prevista para agosto.

A nova etapa do folhetim ainda dará espaço para Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, que estreia como atriz, e Lívian Aragão, filha de Renato Aragão.

