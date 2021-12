Leonardo Young vence 3ª temporada do "Master Chef Brasil"

Leonardo Young venceu a terceira temporada do "MasterChef Brasil". A final do programa foi divulgada na noite desta terça-feira, 23. Leonardo disputou na reta final com Bruna Chaves, mas mostrou mais habilidade ao preparar um carpaccio de vieira e rabanete, barriga de porco ao molho missô e ovos nevados com creme inglês de matchá.

Após o bom desempenho, o empresário de 30 anos faturou o troféu de MasterChef, R$ 150 mil, um carro zero quilômetro, uma bolsa de estudos na escola Le Cordon Bleu Paris, um kit completo de panelas, facas e eletroportáteis e R$ 1 mil durante um ano para fazer compras no supermercado que patrocina o programa.

No início do "MasterChef", Leonardo tinha dito que pretende abrir um restaurante. Já Bruna afirmou que quer se preparar ainda mais. O paulista teve uma participação irregular no programa. Apesar de se dar bem em provas individuais, nas tarefas em equipe quase sempre ele estava no grupo perdedor.

Leonardo também não foi apoiado pelos outros participantes, que torciam por sua eliminação. Irmão de um chef de cozinha, ele era acusado de não ser amador.

Já a professora Bruna se destacou por fazer boas sobremesas. Seus pratos ficaram entre os melhores dez vezes, enquanto apenas uma vez foi eleito como um dos piores.

Dados prévios do Kantar Ibope informou que a final registrou uma média de 8 pontos de audiência, chegando ao pico de 9,5. Com isso, a Band ficou na vice-liderança no horário.

