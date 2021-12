Leo Jaime volta a "Malhação" como o roqueiro Nando Rocha

Foi um ano de descanso, mas, a partir de 14 de julho, o músico Léo Jaime voltará a aparecer nos finais de tarde da Globo, no papel do inconsequente roqueiro Nando Rocha, já conhecido do público de "Malhação".



Na nova edição do programa, que terá como tema a busca pela realização de sonhos, o personagem da temporada 2012/2013 criará mais confusões ao herdar da tia-avó a Escola de Artes Ribalta, onde terá de enfrentar a oposição de professores. "Estou achando ótimo poder matar a saudade de "Malhação". Essa volta, para mim, é a confirmação de que o público gostou do Nando, um personagem que eu adoro fazer", diz Léo Jaime.



O músico, que na trama vive o ex-vocalista da banda fictícia Penetras no Paraíso -com que fez sucesso nos anos 1990-, diverte-se com o fato de dialogar com uma geração que não acompanhou o início de sua carreira como cantor. "Já ouvi fãs de "Malhação" comemorarem que eu virei músico na vida real, depois que saí da atração", ri Léo, que estourou nos anos 1980 e viveu seu primeiro papel na TV na novela "Bebê a Bordo" (1988). "Dizem isso por serem telespectadores muito jovens", justifica o artista, sem crise.



Para ele, a diferença de idade não atrapalha sua comunicação com os adolescentes. Tanto é assim que o alto-astral com que ele interpreta o personagem pesou bastante na decisão dos autores, Rosane Svartman e Paulo Halm, de convidá-lo para esta nova fase. "Gosto de ver que o que fiz lá atrás foi marcante", derrete-se Léo Jaime.

