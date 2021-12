Leitores de A TARDE aprovam casamento de Rafael e Linda

Um final feliz para o advogado Rafael e a autista Linda é o que espera os leitores do portal A TARDE. Em uma enquete que entrou no ar no domingo, 28, à noite, e continua abaixo, 73% dos participantes aprovaram o casamento dos dois. Para 18%, o fim da história dos dois pouco importa já que "o autor Walcyr Carrasco se perdeu completamente na novela. Apenas 8% foram contra o casamento dos dois.

Na página do A TARDE no Facebook, os internautas comentaram o casamento. "Se os dois se entedem, que seja feliz", escreveu Marlene Cedro Simas. Outro que também aprova a união é Jades Cedraz. "Para o bem dela e a felicidade de ambos, ótimo", comentou. Já Tacio Tinoco discorda do romance entre o advogado e a autista. "Um despropósito, fora da realidade", escreveu.

O casamento de Rafael e Linda ganhará a aprovação dos pais da jovem, que passaram a novela toda tentando separar os dois. No entanto, como ela é considerada intelectualmente incapaz, a cerimônia será apenas religiosa.

Ainda é possível opinar na enquete abaixo:

