Leila morrerá queimada em Amor à Vida

Walcyr Carrasco já trabalha na reta final de Amor à Vida, que deve chegar ao fim em fevereiro de 2014. Apesar de guardar segredo do destino de alguns personagens, o autor revelou que alguns vilões não terão redenção. Segundo a colunista Patrícia kogut, do jornal o Globo, apesar de ainda não haver detalhes da cena, Leila (Fernanda Machado) morrerá queimada.

Antes disso, quem acompanha a trama já percebeu que vilã está tentando armar um novo golpe do baú. Ela quer que o namorado Thales (Ricardo Tozzi) conquiste Natasha (Sophia Abrahão) para depois dar um fim na jovem. O plano é o escritor casar com ela e depois provocar um acidente para matar a irmã de Nicole (Marina Ruy Barbosa).

"Vê se não demora muito para casar com essa chata. Senão eu sou capaz de não esperar pelo acidente que vai acontecer com ela. Pelo que o advogado me disse, se o acidente acontecer agora, ainda tem uma remota possibilidade de a Lídia (Angela Rebello) querer contestar o testamento, mas vai ser difícil", diz Leila a Tales nos próximos capítulos.

