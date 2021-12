Lázaro Ramos terá visual peculiar em nova novela das sete

Lázaro Ramos impressionou ao exibir o visual que adotará para a próxima novela das sete da Globo, Geração Brasil, substituta de Além do Horizonte.

O ator baiano terá uma caracterização peculiar e bem diferente de todos os personagens que já viveu. Na trama, ele será Brian Benson, um físico quântico, melhor amigo do protagonista Jonas Marra (Murilo Benício).

Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal UOL, Brian será uma espécie de guru dos tecnocratas do Vale do Silício, na Califórnia. Além de mentor filosófico, seu personagem de Lázaro também fará muito sucesso com as mulheres.

O visual do personagem foi criação da figurinista Gogoia Sampaio e dos caracterizadores Fernando Torquatto e Núbia Maísa.

