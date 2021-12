Lázaro Ramos e Taís Araújo vão atuar juntos em Mister Brau

O casal Lázaro Ramos e Taís Araújo vão protagonizar a nova série da Rede Globo "Mister Brau", que estreia no dia 15 de setembro, no lugar de "Tapas & Beijos". Eles não atuavam juntos desde "Cobras & Lagartos", de 2006.

Na trama, Lázaro é o cantor Mister Brau (a forma abrasileirada de Brown), nascido no subúrbio do Rio de Janeiro e que mora na Barra da Tijuca, bairro dos emergentes da cidade. Já Taís, será a musa inspiradora, dançaria e empresária Michele. A personagem da atriz é controladora e decide até quem pode ou não pode falar com ele.

Além de Lázaro, outro baiano também participa da série: Luis Miranda, ‪que será amigo de Brau.

