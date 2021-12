Lázaro Ramos e Tais Araújo gravam nova série da Globo

O ator e apresentador baiano Lázaro Ramos e a atriz Taís Araújo irão gravar, a partir de julho, nova série da Rede Globo, chamada "Mr. Brau", segundo informações da colunista Patrícia Kogut, do O Globo, divulgadas nessa sexta-feira, 17. O seriado será dirigido por Jorge Furtado e produzido por Maurício Farias.

Um músico emplaca um hit de sucesso, fica milionário e se muda para um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, mudando o cotidiano dos vizinhos. Esse é o gancho da história protagonizada pelo casal. A esposa do baiano, Taís Araújo, será a dançarina da banda e também a empresária. A atriz Fernanda Freitas também fará parte do elenco.

Atualmente, Lázaro Ramos é apresentador e diretor do programa Espelho, do Canal Brasil, que faz entrevistas em lugares inusitados com artistas, escritores, diretores, entre outros, sobre temas de relevância social. O último trabalho de Taís Araújo foi a novela Geração Brasil, em 2014. Atualmente a atriz está em licença maternidade por conta da filha recém-nascida Maria Antônia.

