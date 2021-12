Lázaro Ramos é atração de projeto infanto-juvenil nesta quarta-feira

Com o objetivo de preservar a ancestralidade, a identidade e a representatividade, será iniciado nesta quarta-feira, 31, o projeto Calu Brincante. Voltada ao público infanto-juvenil, a programação terá a participação do ator baiano Lázaro Ramos nesta semana.

Além da presença do artista, participam do evento o ator e cientista social Rodrigo França e a pesquisadora, escritora e responsável pelo planejamento da Escolinha Maria Felipa, Bárbara Carine. A mediação será feita pela idealizadora do Calu Brincante, Cássia Valle.

A programação, que será exibida através do canal Calu Brincante do Facebook e YouTube, começa a partir das 15h desta quarta-feira, com a realização do seminário “Brincadeira Tem Hora?”. O tema de discussão será a reconstrução e valorização das brincadeiras antigas para o cotidiano de hoje.

Idealizadora do programa, Cássia Valle comentou sobre a expectativa acerca do espetáculo foi vencedor do prêmio Braskem de Teatro 2020 e agora passou por uma adaptação para o formato on-line, por conta da pandemia.

“Estamos preparando com muito carinho esse seminário. Precisamos pensar e lembrar que nós somos crianças de rua, de brincar na rua. Trazer esse frescor das brincadeiras antigas para o dia atual. No seminário nós vamos falar também sobre como as famílias podem abraçar essa ludicidade”, revela Cássia.

