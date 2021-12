Lava Jato pode virar série e ser exibida na Netflix

A política brasileira está dando o que falar fora do país e pode estar prestes a virar série. Em entrevista a revista Veja, o diretor José Padilha, do filme "Tropa de Elite" e da série "Narcos" (Netflix), declarou que já há um projeto encaminhado com a temática.

Padilha afirmou que a produção ainda deve contar com os escândalos recentes e depoimentos exclusivos dos envolvidos no caso politico nacional, que completou dois anos na última semana. Segundo ele, uma produtora de vídeos já iniciou os trabalhos e o projeto está sendo nomeado de "Jet Wash" (Lava Jato).

De acordo com a colunista Keila Jimenez, do portal R7, a rede de stremming Netflix já está de olho na produção. Depois do sucesso de "Narcos" - que é uma das séries mais assistidas da empresa, Padilha virou um "queridinho".

adblock ativo