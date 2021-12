Larissa Maciel comemora sucesso de Miriã em novela da Record

Enquanto as mulheres da vila de escravos de Os Dez Mandamentos (Record) sonham em encontrar um marido, Miriã (Larissa Maciel) tem esnobado seus pretendentes. Afirmando não estar preocupada com o assunto casamento, a hebreia tem espantado os homens com peripécias divertidas. "Ela já fez de tudo para afastá-los. Chegou até a colocar pedra no pão que serviu a Zelofeade (Felipe Cardoso), que tem interesse nela. O coitado quase quebrou os dentes", diverte-se Larissa.

"A Miriã é uma mulher muito à frente de seu tempo, é independente, tem a língua afiada, o que não era comum para aquela época", complementa a atriz.



A própria mãe de Miriã, Joquebede (Denise Del Vecchio), chegou a sugerir que a filha se casasse com Hur (Floriano Peixoto), o joalheiro exclusivo do faraó. "Mas, na cabeça de Miriã, ela tem uma missão que não é ter filhos nem um casamento, como as outras mulheres da época. Ao longo da trama, ela vai descobrir que essa missão tem a ver com o fato de libertar o povo hebreu da escravidão", adianta a atriz, que ainda revela que Miriã vai abrir seu coração.



"Ela vai se deixar envolver por um homem, que não posso contar quem é, e ficará surpresa quando se descobrir apaixonada por ele. Era uma coisa que não estava nos planos dela", complementa a atriz.



De acordo com a sinopse de Os Dez Mandamentos, Hur, que é apaixonado pela princesa egípcia Henutmire (Vera Zimmermann), deve ficar encantado e se envolver com Miriã. Segundo Larissa, a trama da hebreia deve ganhar ainda mais força quando o príncipe Moisés (Guilherme Winter), seu irmão, deixar o Egito.



"Isso acontecerá em breve. Ele ficará longe por muitos anos, e o faraó Seti (Zécarlos Machado) vai ser impiedoso com o povo hebreu. Nesse momento, entra a missão da Miriã, que é ajudar os hebreus a não perderem a fé", fala. Nesse trabalho, Miriã contará com a ajuda do pai, Anrão (Paulo Gorgulho).



Simpatia

A atriz comemora o fato de interpretar uma personagem que ganhou a simpatia do público. "É engraçado ver como ela conquistou a torcida das pessoas por ser uma personagem do bem e estar sempre disposta a se sacrificar pela família e pelos amigos. Ela não precisa viver um romance para ganhar o carinho das pessoas", conta ela, que teve de aprender a cantar em hebraico para a novela. "As pessoas ficam emocionadas quando escutam o canto da Miriã".



Em seu terceiro trabalho na Record, Larissa lembra de outras mulheres marcantes que viveu na televisão. "Sempre interpretei mulheres de personalidade forte, muito à frente do seu tempo e que davam a cara para bater. Miriã é um pouco assim, mas é mais simpática", complementa ela, que estreou como Maysa, na minissérie Maysa - Quando Fala o Coração (Globo, 2009).

