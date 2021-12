Larissa Luz lança novo álbum em show e na internet

A cantora Larissa Luz, ex-vocalista do Ara Ketu, lança seu primeiro disco autoral na quinta-feira, 8, às 20h, no palco principal do Teatro Vila Velha. Intitulado "MunDança", o disco marca o novo momento da carreira da cantora. O show faz parte do projeto Vila da Música, com início às 20h e ingressos a R$30 (inteira).

Primeira apresentação em Salvador do novo trabalho, o show traz canções autorais do disco e versões de grandes artistas da música negra brasileira como Gilberto Gil, Clara Nunes, Nação Zumbi, entre outros. O público poderá conferir uma fina mistura de ritmos e instrumentos tradicionais com timbres e equipamentos eletrônicos.

O show no Vila da Música marca o lançamento de "MunDança" na internet. Trechos das faixas serão liberados dias antes do show, e na data da apresentação o disco será disponibilizado para audição no site oficial da cantora: www.larissaluz.com.

