Larissa Luz bate um papo com Liliane Reis no Estúdio Móvel

No clima de empolgação que marca a semana de estreia da nova temporada, o Estúdio Móvel desta quarta-feira, 7, recebe a cantora baiana Larissa Luz para um papo com a sua conterrânea Liliane Reis, que apresenta o programa. Na conversa, a jovem artista destaca algumas passagens de sua carreira e comenta seus novos projetos.

Larissa vem construindo uma trajetória musical consistente. Ela lembra que já dividiu o palco com grandes nomes da cena cultural como Margareth Menezes, Sandra de Sá e Carlinhos Brown. Durante um período, Larissa ficou à frente da expressiva banda Ara Ketu. A artista, que já teve uma banda de rock na adolescência, agora mergulha em um novo projeto autoral: MunDança. Este primeiro álbum de Larissa Luz é um marco na nova fase da carreira da cantora.

O Estúdio Móvel recebe ainda a bailarina e coreógrafa Aline Valentim. Ela dança, pesquisa, ensina, troca, se entrega e volta as suas atenções para a valorização das artes e saberes de matrizes africana. A bela Aline Valentim levanta a bandeira de uma dança afro brasileira que se conecta com suas raízes ancestrais e se abre às possibilidades do corpo contemporâneo.

Atrações

Outra atração do programa é o Coletivo Palmares que surgiu como um grupo autônomo de estudantes de Geografia da UERJ. Os alunos não se sentiam contemplados com as interpretações e narrativas racistas, ainda hegemônicas no imaginário coletivo e na dinâmica social.

As inquietações foram compartilhadas e eles perceberam a necessidade de discutir (não só) dentro da Geografia a questão racial. Assim, construíram um grupo de estudos sobre história, cultura e filosofia de matriz africana e afro brasileira, e de intervenções culturais e educativas.

A atuação do coletivo inclui a participação na Oficina de Mapas da Diáspora Africana feita com crianças da favela Chapéu Mangueira, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

