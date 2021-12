Laerte pede Luiza em casamento

Mesmo com um namoro recente e reprovado pela família, Laerte (Gabriel Braga Nunes) vai pedir Luiza (Bruna Marquezine) em casamento. Pouco depois da primeira noite de amor do casal, o flautista, completamente apaixonado, pedirá que a jovem assuma esse compromisso sério com ele. A cena vai ao ar na próxima quarta-feira, 21.

Segundo o site Pure People, na viagem dos pombinhos a Petrópolis, Laerte dirá a Luiza que não quer ficar longe dela, e propões que morem juntos. Ela fica assustada e desconversa, dizendo que não precisam se apressar. Ao chegar em casa, ela comenta com Alice (Érika Januza) sobre a proposta do músico.

Laerte continua insistindo, mesmo com a hesitação da namorada. Ao perceber o comportamento da moça, ele fará proporá algo ainda mais sério: um casamento no civil e no religioso, com tudo o que eles têm direito. A notícia se espalha rápido e logo Helena (Julia Lemmertz) toma conhecimento, o que a deixará furiosa. Quem também se entristece com a novidade é Verônica (Helena Ranaldi), mas ela rapidamente se distrai com as investidas do seu novo parceiro de recital, Michel Melamed.

Shirley (Viviane Pasmanter) é a que terá a pior reação. Quando Leto (Ronny Kriwat) revela à mãe que o pai pediu a prima em casamento, ela faz um escândalo em casa, por perder o amor de sua vida mais uma vez. A amiga Rafaela (Aline Fanju) tenta consolá-la, mas será difícil controlar a fúria da milionária.

