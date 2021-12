Lady Gaga faz homenagem a David Bowie no Grammy; veja

Com uma homenagem marcante feita por Lady Gaga ao lendário cantor David Bowie, que morreu no mês passado, a 58º edição do Grammy Awards, que aconteceu na noite desta segunda-feira, 15, promete ser lembrado por muitos anos.

Cantando um medley com as músicas mais famosas do cantor (Space Oddity, Changes, Ziggy Stardust, Rebel Rebel, Fame, Let's Dance e Heroes), Gaga, visivelmente emocionada, foi responsável por um dos momentos mais intensos da premiação.

A homenagem ao artista, feita pela diva pop, começou desde o tapete vermelho, quando ela apareceu vestindo uma versão da roupa de Ziggy Stardust, personagem interpretado por Bowie. A peça é assinada por Marc Jacobs.

Confira a performance:

Da Redação

