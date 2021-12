Lado a Lado:Elias se revolta com Zenaide por proteger Vilmar

Nesta sexta-feira, 23, em Lado a Lado, Edgar e Laura ficam perturbados na presença um do outro. Catarina chantageia Diva para que ela aceite alugar o teatro para ela. Laura chega para o jantar e Edgar fica nervoso. Isabel conta para Jurema que recusou um pedido de casamento em Paris. Zé Maria não consegue arrumar emprego.

Edgar convida Laura para morar com ele. Diva não deixa Frederico contar o que houve entre eles para Mário. Isabel fala para Jurema que não sabe se quer reatar com Zé Maria. Elias se revolta com Zenaide por proteger Vilmar. Fernando vê Edgar deixar Laura em casa. Celinha fica eufórica com a notícia que lê no jornal. Fernando se oferece para levar Laura até seu novo endereço.

