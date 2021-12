Lado a Lado:Berenice insulta Isabel

Nesta sexta-feira, 28, em Lado a Lado, Neusinha se sente humilhada com o desprezo e as palavras frias de Catarina. Laura consegue outro emprego. Albertinho fica incomodado ao saber que Constância não convidou Laura para a festa do pai. Luciano briga com Pessoa e leva Neusinha, que estava prestes a entrar no carro do comendador. Isabel agenda a apresentação de Catarina no teatro. Berenice conta a Afonso que assistirá a apresentação de Isabel. Isabel estranha que o novo patrão de Laura não demonstre preocupação com o fato dela ser divorciada.

Diva vê Luciano abraçando Neusinha. Luciano mente pra Diva, dizendo para a mãe que salvou Neusinha de um assalto. Catarina comenta com Fernando que sua vida está ameaçada com o envolvimento de Laura e Edgar. Edgar não gosta de saber que Laura decidiu não morar com ele. Berenice insulta Isabel. Catarina garante a Fernando que vai separar Edgar de Laura. Constância fica abalada com as palavras de Celinha em favor de Laura.

adblock ativo