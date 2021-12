Nesta terça-feira, 4, em Lado a Lado, Zé Maria e Isabel se reconciliam. Constância demonstra sua fragilidade para Carlota. Bonifácio diz a Margarida que aprova o namoro de Albertinho e Esther. Isabel tenta convencer Laura a conversar com Edgar. Oswaldo fotografa Laura com a ajuda de Neusinha. Celinha ajuda Alice a se encontrar com Jonas.

Albertinho fica perturbado com o desabafo de Constância. Mário, Diva e Isabel celebram a venda do Alheira. Isabel procura Afonso. Laura enfrenta a madre superiora para defender Melissa. Esther pede para Fernando mandar um recado para Abertinho. Melissa passa mal e Laura a socorre. Albertinho sofre pensando em Isabel. Laura vê Catarina na casa de Edgar.

adblock ativo