Lado a Lado: Zé Maria critica Chico

Nesta terça-feira, 5, em Lado a Lado, Constância pergunta a Zé Maria se Elias sabe que ela é sua avó. Zé Maria critica Chico por aceitar dinheiro de Albertinho para jogar no time de futebol. Celinha vai à casa de Margarida e encontra Heloisa. Constância diz ao filho que não consegue mais viver sem Elias. Quequé conta para Frederico que Luciano é filho de Diva e Manoel Loureiro.



Neusinha fica sabendo que Luciano é filho de Diva. Zé Maria tenta tirar Chico do campo, mas ele prefere jogar. Chico impressiona a todos com sua desenvoltura no futebol. Constância admite sua culpa perante Praxedes pela troca do filho de Isabel.

