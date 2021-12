Lado a Lado: Senador Laranjeiras tenta agarrar Laura

Nesta quinta-feira, 10, em Lado a Lado, Albertinho mente para Constância e a faz acreditar que deu as roupas de Laura aos pobres, a pedido da própria irmã. Albertinho conversa com Constância e deixa escapar que Fernando é bastardo. Mario e Diva se beijam. Gisele diz a Carlota que Laura é amante de seu marido. Luciano deixa claro para Neusinha que quer ser apenas seu amigo.

Fernando diz a Catarina que descobriu que o pai tem um apartamento para se encontrar com outras mulheres. Fernando convence Edgar a falar com Bonifácio sobre a abertura de capital da fábrica. Laranjeiras tenta agarrar Laura à força, mas Isabel e Celinha chegam para impedir. Albertinho fica indignado ao ver Elias e Olavo no campo de futebol.

