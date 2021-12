'Lado a lado': Patrícia Pillar usará decotes mais ousados

Patrícia Pillar vai ficar ainda mais deslumbrante na segunda fase de "Lado a lado". O figurino de Constância mostrará mais a pele da atriz, com decotes mais generosos. De acordo com informações do site do jornal Extra, o cabelo também muda um pouco após a passagem de tempo de seis anos na novela, que vai saltar para 1910.

E as mudanças não param por aí. Sem aguentar a presença de Catarina (Alessandra Negrini), Laura (Marjorie Estiano) se separa de Edgar (Thiago Fragoso) e fica seis anos sumida. Com raiva, Constância (Patrícia Pillar) renega a filha.

adblock ativo