Lado a Lado: Neusinha e Catarina se unem

Nesta segunda-feira, 6, em Salve Jorge, Gilda desconfia das intenções de Albertinho. Bonifácio confidencia a Margarida que, se a carga de tecidos não for entregue, a fábrica pode falir. Laura aceita o convite de Celinha e Guerra para jantar. Isabel comunica a Neusinha que Diva continuará encenando A Dama das Camélias. Fernando avisa a Bonifácio e a Praxedes que o caminhão com a carga de tecidos foi roubado.

Zé Maria chama Caniço para a roda de capoeira e o golpeia. Laura comenta com Isabel que a elite carioca se incomoda com seu estado civil. Constância avisa a Albertinho para ele nem pensar em fugir do compromisso com Esther. Neusinha propõe a Catarina que as duas se unam para acabar com Isabel e Diva. Zé Maria se oferece para ajudar Guerra no jornal. Laura percebe que Catarina conhece Oswaldo.

