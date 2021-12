Lado a Lado: Melissa se surpreende ao ver Fernando no morro

Nesta terça-feira, 25, em Lado a Lado, Bonifácio aceita Zé Maria como administrador da fábrica. Isabel fica triste ao saber que Zé Maria está namorando Fátima. Fernando sugere a Catarina que use Melissa para conseguir dinheiro de Edgar. Edgar avisa a Guerra que Antônio Ferreira não escreverá em seu jornal, enquanto Laura não puder assinar suas matérias. Luciano pede a Diva que revele quem é seu pai. Carlota tranca Alice no quarto.

Catarina e Fernando planejam com Caniço a melhor forma de pegar Melissa na escola, sem que ninguém veja. Laura decide procurar outros jornais para publicar suas matérias. Zé Maria coloca Chico para trabalhar em seu lugar no jornal de Guerra. Albertinho fica surpreso quando Edgar apresenta Zé Maria como o novo administrador da fábrica. Melissa se surpreende ao ver Fernando no morro.

adblock ativo