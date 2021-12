Lado a Lado: Mario tem esperança de salvar o teatro

Nesta sexta-feira, 21, em Lado a Lado, Catarina incentiva Fernando a tirar o dinheiro e o poder de Bonifácio. Teodoro, Umberto e Albertinho fazem comentários sobre Gilda. Quequé ajuda Neusinha a se livrar de Pessoa. Zé Maria pede a Edgar que interceda em favor de Chico para que ele consiga emprego no Federal Sport Club. Afonso ofende Isabel.

Guerra comenta com Neto que a matéria sobre Isabel foi um sucesso. Mario tem esperança de salvar o teatro com a apresentação de Isabel. Berenice avisa a Zenaide que levará Elias para encontrar com Constância. Carlota alerta Constância sobre o sucesso de Isabel.

