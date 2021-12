Lado a Lado: Mario pede Diva em casamento

Fernando diz a Edgar que ele não tem provas para incriminá-lo. Albertinho pede à mãe que decida entre o casamento com Esther ou o convívio com Elias. Bonifácio fica furioso ao saber por Edgar que Fernando lhe deu um golpe na compra das ações da fábrica. Albertinho visita Elias. Margarida exige que Fernando devolva as ações para Bonifácio, e ele resolve transferi-las para o nome da mãe.

Albertinho propõe a Esther que eles se casem e morem em São Paulo. Isabel resolve desmanchar o noivado com Zé Maria. Mario pede Diva em casamento. Edgar avisa a Catarina que Melissa vai morar com ele. Laura repreende Isabel por ela ter mentido sobre seu amor para Zé Maria.

